Gürpınar'da 3 milyon liralık yatırımlar hizmete açıldı

Gürpınar Belediyesinin, Eyüp Belediyesinin desteği ile hazırladığı "Gürpınar Kadın ve Aile Destek Merkezi" (GÜRKADEM), "Ali Kuşçu Uzay Evi", "Engelli Yaşam Merkezi" ve "Uluğ Bey Çocuk Akademisi" projeleri tamamlandı. 3 milyon liraya mal olan 4 projenin açılışı törenle yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, törende yaptığı konuşmada, devletin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

"Devlet bütün desteği ile yanımızda"

İlçenin sosyal ve kültürel alanda birçok eksiğinin bulunduğunu vurgulayan Doğramacı, şunları belirtti:

"Bu eksikliğin giderilmesi yönünde önemli çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımız kısa sürede güzel şeylere tanık oluyor ve devamı da gelecek. Birlikte el ele verip, birlik içinde hareket ederek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu dönem iyi bir fırsattır, değerlendirmemiz lazım. Devletimiz bütün desteğiyle yanımızda. İnşa etmek kolay fakat asıl mesele ihya etmektir. Biz, 'Önce insan' sloganıyla yola çıktık. İlk kaynak ihtiyacımızın insan olduğunu düşünerek insana yatırım yaptık. Bu topraklar en büyük kaynağımız. Bu topraklardaki insanları geleceğe daha aydınlık, güzel, müreffeh bir Türkiye için yetiştirmek hepimizin boynunun borcu."

Doğramacı, Eyüp Belediyesinin desteklerinden dolayı, Gürpınar Merkez Camisi'nin adının, "Eyüp Sultan Camisi" olarak değiştirileceğini aktardı.

"Çalışmalarımız da kardeşliğimiz de sürecek"

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da doğu ile batı arasında "gönül köprüsü" kurmanın bu dönemde önemli olduğunu dile getirdi.

İlçede açılışını gerçekleştirdikleri Aile Destek Merkezinde 40 kadına istihdam sağlanacağını, diğer projeler ile de engellilerin kendilerini yalnız hissetmeyeceğini anlatan Aydın, şunları ifade etti:

"Ali Kuşçu Uzay Evi'nde çocuklarımız hem İslam hem de uzay bilimlerinde eğitim alacaklar. Evde bakım hizmetiyle Gürpınar'daki yaşlı ve hastaların evlerinde sağlık taraması yapılacak ve tedavi edilecek. Projelerimiz ilçeye güzellik katacak. İnşallah çalışmalarımız da kardeşliğimiz de devam edecek."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde her alanda hizmet ile tanıştığına dikkati çekerek, vatandaşlardan halk oylamasında destek istedi.

Törende Doğramacı, desteklerinden dolayı Başkan Aydın'a Norduz koyunu hediye etti.