Gurbetçiye KDV istisnası gayrimenkulü hareketlendirecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlara Türkiye'deki konut ve iş yeri alımlarında KDV istisnası getirilmesinin, gayrimenkul sektöründe satışları artırması beklenirken, kanunun yürürlüğe girmesiyle döviz girişinin de artması öngörülüyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konut ve iş yeri alımlarında KDV istisnasına ilişkin kanunun geçen ay yürürlüğe girdiğini, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanan KDV tebliğiyle de uygulamaya ilişkin detayların belirlendiğini açıkladı.

Buna göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt dışında yerleşmiş gerçek kişiler ile kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de olmayan kurumların Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri KDV’den istisna olacak. Uygulamadan yararlanacaklar, satış bedelinin en az yarısını, satış işleminden önce döviz olarak ülkeye getirmek zorunda. Kalan kısmı da 1 yıl içinde yine döviz olarak getirilecek.

İstisna uygulamasından yararlananların, KDV'siz aldıkları konut ve iş yerlerini en az 1 yıl süreyle satmamaları şartı var. Uygulamadan yararlanacaklara satış yapacak inşaat sektöründe faaliyette bulunan mükelleflerin de satıştan önce tebliğde öngördüğü belgeleri istemeleri gerekiyor.

"Devlet çifte kazanç sağlayacak"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için sağlanan KDV indirimi ile devletin çifte kazanç sağlayacağını belirterek, "Birincisi ana vatanlarında yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza getirisi yüksek bir yatırım imkanı sağlanacak, ikincisi ise gayrimenkul sektöründeki satış ivmesine hız kazandıracaktır. Fakat bunlardan daha da önemlisi ülkemize döviz girdisi sağlanacak." dedi.

"Gayrimenkul sektöründe yeni bir hareket sağlanacak"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de inşaat sektöründe, özellikle hükümet tarafından alınan tedbirler sayesinde, 2016 yılında yeniden hızlı büyüme eğilimi yakalandığını belirterek, "Konutta KDV istisnası getirilmesiyle inşaat ve gayrimenkul sektöründe yeni bir hareket sağlanacağı ve ülkeye döviz girişinin artacağını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Konut ve iş yerleri ile sınırlı kalmaması gerekiyor"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise inşaat sektöründe geçerli olan KDV düzenlemelerinin konut ve iş yerleri ile sınırlı kalmaması gerektiğine işaret ederek, "Söz konusu düzenlemelerin apart ünite gibi diğer tüm birimleri de kapsaması, farklı ünite talepleri olan alıcıya daha fazla seçenek sunacaktır. Ekonomimize tartışmasız katkı sağlayacak olan bu teşvik, ciddi döviz girdisi yaratmakla beraber satışlarda da ciddi bir yükseliş getirecektir. Hükümetimizin aldığı bu ve benzeri diğer uygulamalarla 2017 yılında yeni bir rekorun kırılacağına inanıyorum." diye konuştu.