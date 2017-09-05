Güneydoğu'dan ihracat 5 milyar 253 milyon 458 bin dolara yükseldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracatın geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 5 milyar 253 milyon 458 bin dolara ulaştığı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yazılı açıklamasında, üretimin ve marka bilinirliğinin arttığı ülkelere yapılan ihracatın yükselişe geçtiğini belirtti.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik artışla toplam 5 milyar 253 milyon 458 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiğini kaydeden Çıkmaz, "Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına toplam 269 milyon 699 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Böylece birliğimizin ihracat kayıt işlem hacmi, yüzde 1,9'luk artışla 5 milyar 523 milyon 157 bin dolar olmuştur." ifadesini kullandı.

İhracattaki artışın yatırım ve istihdama da önemli destek sağlayacağını vurgulayan Çıkmaz, şöyle devam etti:

"Bayram yaparken açıklanan ihracat verileri ihracatçıya ikinci bayramı yaşattı. Yılın bitmesine 4 ay kala elde edilen veriler, sene sonunda hedeflerimize ulaşacağımızı gösteriyor. Üretim ve marka bilinirliğinin arttığı ülkelerde ihracat da yükselişe geçiyor. Güçlü Türkiye'ye giden yol, üretimden ve markalaşmadan geçiyor. Bu nedenle üretimi daha da artırmak ve markalarımızı tanınır hale getirmek zorundayız. Bunu da etkili tanıtımlarla yapabiliriz."

Çıkmaz, uzun bayram tatiline rağmen ihracatçı birlikleri ve gümrüklerde görevli personelin tatilinin kısa tutulmasının ihracata önemli katkı sağladığını belirtti.

Ortadoğu birinci, AB ülkeleri ikinci sırada

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığını belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,3 payla ilk sırada yer almakta, AB ülkeleri yüzde 18,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,4 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 187 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir."

Bölgenin öne çıkan ürünlerine de dikkati çeken Çıkmaz, bunların halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyimle diğer gıda müstahzarları olduğunu belirtti.

Gaziantep'in ihracatı da arttı

Gaziantep'in 8 aylık ihracatının 4 milyar 266 milyon 312 bin dolara yükseldiğini kaydeden Çıkmaz, "Gaziantep'ten ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 604 milyon 905 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Gaziantep gerçekleştirilen bu ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili konumundaki yerini korudu. 2017 yılının son dört ayında da ihracat rakamlarında önemli artışlar bekliyoruz. 187 ülkeye ihracat gerçekleştiren üyelerimizi kutluyor, elde ettikleri başarının ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.