Güneydoğu'da istihdam hareketliliği arttı

Hükümetin yıllardır terör nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için yatırımcılara sunduğu pozitif ayrımcılık, istihdamda hareketliliği artırdı.

Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmak isteyen yatırımcıya ve üreticiye destek veren Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan avantajları kullanmak isteyen çok sayıda iş adamı, bölgedeki imkanları yerinde görebilmek için sık sık gezi ve incelemelerde bulunuyor.

Yatırımcılar, özellikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sunulan yatırım ve sıfır faizli kredi fırsatı sayesinde başta Şanlıurfa olmak üzere Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki Organize Sanayi Bölgelerine ilgi gösteriyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı verilerine göre, iş adamları özellikle bölgede tekstil, ayakkabıcılık, imalat ve çağrı merkezlerine yönelik yatırımlara yoğunlaşıyor. Sadece Şanlıurfa ve Diyarbakır için programlar için bin 500'ün üzerinde yatırımcı müracaatta bulundu.

"Birçok firma üstlerini getirdi"

Bölgedeki yatırımcılarla görüşmek için geldiği Şanlıurfa'da açıklamada bulunan Tüm Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin son yıllarda ciddi manada bir büyüme içinde olduğunu söyledi.

Her bakanlığın işsizliğin istihdama dönüştürülmesi için ayrı ayrı yatırım fırsatı sunduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'daki bu kampanyalar çok güzel şekilde ete kemiğe büründü. Baktığımızda bu terör belasıyla ilgili ilk fırsatta ele alınacak konulardan birisi istihdamdı. Son yapılan kampanyalarla bakanlıkların kampanyaları işverene ciddi şekilde güç sağladı. Buralarda iş istihdamı sağlayan çağrı merkezleri için bir çok firma buraya üstlerini getirdi. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu hareketlilik burada artık terör belasının da bitmesine vesile olacaktır."

"En çok başvuru Şanlıurfa'ya"

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Yunus Emre Aksu da Türkiye'nin alan bakımından en büyük ilk 10 organize sanayi bölgesinden birine sahip olduklarını söyledi.

Cazibe Merkezleri Programı sayesinde sanayide ciddi bir hareketliliğin yaşandığına dikkati çeken Aksu, "Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılan Cazibe Merkezleri Programı var. Bu kapsamda en çok başvurunun yapıldığı il Şanlıurfa'dır. Tekstil, hazır giyim, metal ve plastik gibi sektörlere daha çok müracaat var, müthiş bir rağbet var." diye konuştu.

Şu anda sanayide istihdam edilen 15 bin 651 kişinin son yatırımlar sayesinde 2 kat artacağını vurgulayan Aksu, artan imkanların bölgedeki işsizlik sıkıntısının giderilmesinde etkin rol oynayacağını sözlerine ekledi.