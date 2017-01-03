Güneydoğu'da ihracatta zirve yılı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, 2016 yılında bölgeden 188 ülkeye, 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Çıkmaz yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ihracatında ilk sırayı tekstilin aldığını bildirdi. "Geçen yıl 2 milyar 582 milyon 108 bin dolarla tekstil, bölgenin önemli ihracat ürünü oldu." ifadesini kullanan Çıkmaz, bunu 2 milyar 27 milyon 578 bin dolarla hububat ve bakliyatın, 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarla da halının izlediği bilgisini verdi.

Bölgeden 188 ülkeye, 7 milyar 778 milyon 937 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Çıkmaz, ihracatta Ortadoğu ülkelerinin yüzde 55,5 payla ilk sırada yer aldığını bildirdi. Çıkmaz, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,7 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 188 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, Suriye, ABD, İran, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Sudan bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir-çelik mamulleriyle diğer gıda müstahzarları en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur. Bu yılı ihracatta zirve yılı ilan ediyoruz. El ele vererek 2017’de büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Çıkmaz, bölgenin lokomotif ili Gaziantep’in 2016 yılında 6 milyar 258 milyon 347 bin dolar tutarında ihracat yaptığını ve en çok ihracat yapan 5'inci il unvanını koruduğunu belirtti.