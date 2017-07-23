Güneydoğu'da 'güneş tarlaları' yaygınlaşıyor

Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresi dolayısıyla "Türkiye'nin enerji vadisi" olarak da nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, devlet tarafından da desteklenen "güneş tarlaları"nın sayısı artıyor.

Güneş enerjisi potansiyelinin doruk noktaya ulaştığı Güneydoğu'da, yatırımcıların bu imkanı daha iyi kullanabilmesi için devlet tarafından çeşitli teşvik ve destekleme programlarıyla katkı sağlanıyor.

Girişimciler de başta Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde özellikle yenilenebilir enerji alanına yönelik yatırımlarına daha fazla ağırlık verdi.

Sanayiciler, bölge illerinin birçok noktasında enerji potansiyelini kara dönüştürebilmek için irili ufaklı çok sayıda güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdi.

Bölgede yavaş yavaş her arazinin başında görülen ve halkın "güneş tarlası" diye nitelendirdiği santraller, aynı zamanda elektrik enerjisi problemleri nedeniyle sorun yaşayan çiftçiler için de gelecek dönemlerde yeni bir alternatif olarak ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacında dışa bağımlığının da azaltılması anlamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının yaygınlaşması, milli ekonomi açısından da umut veriyor.

Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde 3 bin dekarlık alanda kurulan 250 kilovat gücündeki güneş enerjisi santrali ile bölgenin sektördeki en büyük yatırımı olan Şanlıurfa'daki 40 bin güneş panelinden oluşan ve yıllık 24 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip santral, öne çıkan tesisler arasında bulunuyor.

Çevreye katkısı fazla

Harran Üniversitesi (HRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının son dönemde giderek arttığını vurguladı.

Bölgedeki güneş enerjisi potansiyeline ilişkin de uluslararası kuruluşların iş birliğiyle yıllardır araştırma yaptıklarını belirten Aktacir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek potansiyeli ile girişimcilere cazip imkanlar sunduğunu ifade etti.