Güneydoğu ihracatının vazgeçilmezi 'tekstil'

İhracatının büyük bölümünü iç karışıklığın hüküm sürdüğü Suriye ve Irak gibi bölgelere gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatındaki artışı sürdürürken, ihraç edilen ürünlerin başını tekstil çekti.

İhracatının büyük bölümünü iç karışıklığın hüküm sürdüğü Suriye ve Irak gibi bölgelere gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatındaki artışı sürdürürken, ihraç edilen ürünlerin başını tekstil çekti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, yıllardır ağırlıklı olarak ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak ile Suriye bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, söz konusu ülkelerde yaşanan iç karışıklığa rağmen ihracattaki büyümesine devam ediyor.

Söz konusu ülkelerde yaşanan daralma ve sıkıntının, alternatif pazarlara yönelerek üstesinden gelen bölge ihracatçısı, yoğun çabalarının karşılığını ihracat rakamlarındaki artışla alıyor.

Yılın ocak-eylül döneminde 5 milyar 880 milyon 132 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren firmalar, söz konusu dönemi geçen yıl 5 milyar 701 milyon 548 bin dolarla kapatmıştı. Geçen yıla göre yüzde 3,1 ihracat artışı sağlayan Güneydoğulu iş adamları, ülke ekonomisine de 178 milyon 584 bin dolar daha fazla girdi sağlamış oldu.

İhracatın vazgeçilmezi tekstil

Bölge ihracatçısının en çok ihraç ettiği ürünler arasında 1 milyar 947 milyon 635 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri yer aldı. İhracatçılar, bu alanda geçen yıl 1 milyar 947 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Pazarın favorisi Irak

Güneydoğulu ihracatçılar, 2017 yılında 180'den fazla ülkeye Türk ürünlerini göndermeye devam etti.

Bu pazarlardan en önemlisi ise Irak oldu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 963 milyon dolarla, bölge ihracatının yüzde 34,4'ünün gerçekleştirildiği Irak'a, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 39 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Irak'ın bölge ihracatındaki payı da yüzde 34,7'ye yükseldi. Irak'ı 354 milyon dolarla ABD, 332 milyon dolarla Suriye izledi.