  • 21 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.08
    EURO 5.01
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.014
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güneydoğu Anadolu'da iki sahada petrol aranacak

Güneydoğu Anadolu'da iki sahada petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 2 saha için petrol arama ruhsatı verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güneydoğu Anadoluda iki sahada petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman ve Gaziantep sınırları içinde yer alan 61 bin 268 hektarlık ve Diyarbakır sınırı içinde yer alan 30 bin 613 hektarlık 2 saha için şirkete 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Alçık köyünde N.V. Turkse Perenco şirketinin işlettiği petrol sahası etrafındaki bazı parsellerin anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmaması sebebiyle kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, petrol, güneydoğu anadolu, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER