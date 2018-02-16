Güneydoğu Anadolu Projesi'nde sona yaklaşıldı

Kalkınma Bakanı Elvan, kalkınma idarelerinin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi.

GAP'ın bölgenin bir bütün olarak çehresini değiştiren ve bölgedeki iş, aş üretim ve ihracat imkanlarını artıran bir yapısı olduğunu dile getiren Elvan, projeye ilişkin insanların genellikle enerji ve sulamaya odaklandıklarını belirtti.

Projenin insan odaklı ve sosyal konuları da içeren kısımları bulunduğuna vurgu yapan Elvan, "Projede enerji konusunda önemli bir noktaya gelindi. Son barajımızın da tamamlanmasıyla enerjide hedefimizin yüzde 90'ına ulaşmış olacağız. Mevcut iki sulama barajımızın tamamlanmasıyla ki yakın zamanda tamamlayacağız. Sulamada yüzde 70 rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

Bölgede enerji ve sulama dışında çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Elvan, bölünmüş yollar, otoyol, hastane ve okulların anılan yatırımlar arasında yer aldığını kaydetti. Elvan, bölgenin mağduriyet olarak nitelendirilebilecek sorunlarını tamamen ortadan kaldıran çok ciddi altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elvan, GAP İdaresi Başkanlığının sosyal ağırlıklı konulara daha fazla eğildiğini belirterek, "Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın geliştirilmesi, yetiştirilmesi, onların iş ve aş sahibi yapılması, mesleki becerilerinin artırılması yönünde çok sayıda proje ve program yürütüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çalışmalara örnek veren Elvan, bölgede 45 çok amaçlı toplum merkezinin faaliyet gösterdiğini, bu yerlerde kadınlar için mesleki eğitim programları uyguladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 100 kadının kendi işini kurduğunu, 500 kadının iş sahibi olduğunu anlatan Elvan, kadınların bazı büyük firmalara, ürettikleri ürünleri sattıklarını aktardı.

Gençler ve çocuklar için Doğu Anadolu'da 50 merkez kurulacak

Diğer kalkınma idarelerinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Elvan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresinin Hakkari'de 9 semt kütüphanesi oluşturduğunu söyledi.

Elvan, söz konusu merkezlerde küçük çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra ortaokul ve lisede öğrencilerinin derslerini yapabilmeleri için imkanlar bulunduğunu belirterek, bu yıl Doğu Anadolu Bölgesi'nde 50 civarında benzer tipte merkez kurulacağını aktardı.

Kaynak: AA