Güney Kore helikopterini Türk sanayisi uçuruyor

Havacılık sanayisinde faaliyet gösteren Türk firmaları, Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries'in (KAI) Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) üretiminde önemli sorumluluklar üstleniyor.

KUH Surion helikopteri için Coşkunöz Savunma ve Havacılığın ürettiği orta gövde ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ/TAI) yaptığı ön gövde montajı Güney Kore'de gerçekleştirildi.

İlk ön gövdesi Türkiye'de üretildi

KAI ile SSM arasında 2007'de imzalanan sözleşmede Kale Havacılık, Epsilon Kompozit ve Yüksel Kompozit'in imal ettiği parçaların TAI tarafından montajı yapılarak KUH Surion helikopterlerinin ön gövdesi Türkiye'de üretilmeye başlandı.

KUH Surion helikopterlerinin orta gövde montaj işi de 2015'te başlayan çalışmalar sonunda Coşkunöz Savunma ve Havacılık firmasına aktarıldı. Bir kısmı Kale Havacılık ve Epsilon Kompozit'in imal ettiği parçalardan oluşan ilk orta gövde montajı şubat ayında yapıldı.

Artık büyük kısmı yerli

Böylece KUH Surion helikopterlerinin kuyruk kısmı haricinde tüm gövde montajı ve gövdeyi oluşturan parçaların imalatının büyük kısmı yerli firmalar tarafından gerçekleştiriliriliyor. Orta ve ön gövdeler Güney Kore'ye götürülerek helikoptere monte edildi.

Coşkunöz Savunma ve Havacılık, 10 yıllık dönemde 60 adet genel maksat helikopter gövdesi için çalışma yapacak.

1500'den fazla parça üretimde

Coşkunöz Savunma ve Havacılık, 2006 yılında kurulmasının bir yıl sonrasında imalata başladı ve sağladığı gelişmeyle 1500'den fazla parçayı üretime aldı. Şirket, 2012'de kaynak, montaj, entegrasyon, tasarım ve mühendislik hizmetlerini de envanterine kattı.

Hassas işleme yöntemi kullanarak uçak ve helikopter gövdesiyle motor parçaları üreten şirket, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA