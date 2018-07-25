Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Malefane: Türkiye'nin BRICS zirvesine katılımı bloğu güçlendirecek

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule I Malefane, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25-27 Temmuz'da düzenlenecek 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne Türkiye'nin katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Malefane, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak edeceği zirveye "yükselen ekonomi" olarak adlandırdığı Türkiye'nin katılımının, kuruluş hedeflerine olumlu katkı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin "stratejik ortak ve bölge lideri" sıfatıyla zirveye davet edildiğini ifade eden Malefane, "Türkiye, Afrika Birliğinin stratejik vizyonu olan Gündem 2063'ü ve güney-güney ilişkilerini güçlendirmede stratejik bir müttefik olarak kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

Malefane, Türkiye'nin Osmanlı Devleti döneminden bu yana Güney Afrika'nın ortağı olduğunu, Güney Afrika'nın dış politikasının ilerletilmesinde önemli rol oynamayı sürdürdüğünü vurguladı.

"Türkiye aynı zamanda sıra dışı potansiyelle yükselen bir ekonomi." diyen Malefane, bu nedenle oluşumun profilini geliştireceği, katılımdan çok şey de kazanacağı yorumunu yaptı.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de ülkesinin terörizmle mücadele konusunda Türkiye ile çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. BRICS Zirvesi'ne "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel olarak davet edilmişti. Erdoğan'ın zirvede BRICS üyesi ve diğer davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle toplam ticaret hacmi, geçen yıl 60,7 milyar dolardı. Türkiye'nin bu dönemde söz konusu 5 ülkeye toplam ihracatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplanırken bu ülkelerden ithalatı 53,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA