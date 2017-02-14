Güne düşüşle başlayan dolar 3,64'ün altını gördü

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesinden bulduğu destekle 9 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,6388'e kadar geriledi.

Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlayan dolar/TL, saat 14.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybederek 3,8790, sterlin/TL yüzde 1,0 düşüşle 4,5520'den alıcı buluyor.

Analistler, bu akşam saat 18.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Senato'da yapacağı sunumun, dolar kurunun yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Doların Fed'in faiz artırma ihtimalinin azalmasının etkisiyle diğer para birimleri karşısında gerilediğine dikkati çeken analistler, Güney Afrika randı, Rus rublesi ve Güney Kore wonuna karşı dolardaki değer kaybının yüzde 1'i aştığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,65'in altında kalması durumunda 3,61 desteğinin gündeme gelebileceğine değinerek, olası yükselişlerde ise 3,67 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.