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Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 146,60 liradan tamamladı.

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Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 240,00 lira, Cumhuriyet altını 981,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanış seviyesi olan 146,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PAZARTESİ   SALI  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,40 146,60 146,40 146,60
Cumhuriyet Ata Lira 965,00 981,00 965,00 981,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,50 137,50 133,50 137,50
Lira(Tam) Ziynet 943,00 961,00 943,00 961,00
Yarım Ziynet 471,00 481,00 471,00 481,00
Çeyrek Ziynet 235,00 240,00 235,00 240,00
 
Etiketler: kapalıçarşı altın, altın, altın fiyatları
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