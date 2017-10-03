Gün ortasında borsa

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 331,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,32 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,62 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi dünya pay piyasalarındaki artan risk iştahının etkisiyle 104.500 sınırına kadar yükseldi. Döviz kurlardaki yükselişle bu seviyeden düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 103.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündemin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç, 102.500 ve 101.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi. AA