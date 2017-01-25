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Buradasınız : » » Gün ortası altın fiyatları (25 Ocak 2017)

Gün ortası altın fiyatları (25 Ocak 2017)

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 987,00 lira oldu.

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Gün ortası altın fiyatları (25 Ocak 2017)
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 147,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 987,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
 
  SALI   ÇARŞAMBA
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,6 146,8 147,3 147,5
Cumhuriyet Ata Lira 967 982 972 987
22 Ayar Bilezik(Gr.) 133,8 137,8 134,5 138,5
Lira(Tam) Ziynet 948 963 953 968
Yarım Ziynet 472 482 474 484
Çeyrek Ziynet 236 241 237 242
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