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Gün ortası altın fiyatları (10 Ağustos 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu.

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Gün ortası altın fiyatları (10 Ağustos 2017)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 976,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 

  ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  Alış  Satış  Alış  Satış 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)  145 145,2 145,6 145,8
Cumhuriyet Ata Lira  955 972 960 976
22 Ayar Bilezik(Gr.)  132 136 133 137
Lira(Tam) Ziynet  934 953 938 957
Yarım Ziynet  467 477 469 479
Çeyrek Ziynet  233 238 235 240
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