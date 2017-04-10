Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ithal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini gidermek amacıyla yapılacak düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçların ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Erkoç, ithal ikinci el araç alanlarda ortaya çıkan vergi mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılması planlanan yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erkoç, doğrudan araç ithal edemeyen galerilerin, Almanya gibi ülkelerden, kullanılmamış ama o ülke vatandaşlarına satılmış gösterilen araçları sıfır araç gibi Türkiye'ye getirdiklerine dikkati çekti.

Söz konusu araçların bazılarında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edildiğini ve bu araçlara el konulduğunu, birçok kişinin bu durumdan mağdur olduğunu belirten Erkoç, yapılması planlanan yasal düzenlemeyle söz konusu mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Erkoç, sorun yaşanan ithal arabaların gümrüklerde bekletildiğinin altını çizerek, "42 bin araca düşük beyandan dolayı, Almanya'da, Avrupa ülkelerinde ya da ABD'de tescil gördü diye kaçak muamelesi uyguluyorlar. Bu arabaların önemli bir kısmına el konuldu." diye konuştu.

Yapılacak düzenleme kapsamında söz konusu araç sahiplerine vergi affı getirileceğini vurgulayan Erkoç, "İthal olan bu arabaların Türkiye sınırlarına girdiğinde ödenen ÖTV oranının yüzde 25'ini yatırmak şartıyla üzerindeki tedbiren yakalamanın kaldırılması sağlanacak. Üzerinde henüz tedbir kararı bulunmayan, araç sahibi tarafından beyan edilen araçlar için ise ÖTV oranının yüzde 15'inin yatırılması yeterli olacak. Bu sayede, ithal ikinci el araç sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için yapılan düzenlemeyle gümrükte çürümeye terk edilen araçlar ekonomiye kazandırılacak. Bu düzenlemeye çok ihtiyaç vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, bu düzenlemeden yararlanabilecek mağduriyet yaşayan vatandaşlar için belirlenecek sürenin iyi ayarlanması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Erkoç, ikinci el ithal araç alacakların bu tip sorunlar yaşamaması için dikkatli olması hususunda uyararak, araçların geçmişinin iyi araştırılması tavsiyesinde bulundu.