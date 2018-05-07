  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Gümrüklere "Bilge Sistemi" geliyor

Gümrüklere "Bilge Sistemi" geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerin yazılımını değiştirdi. Bilge Sistemi adı verilen yazılımla, ihraç ya da ithal edilen malın nerede, hangi aşamada olduğu takip edilebilecek.

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Gümrüklere &quot;Bilge Sistemi&quot; geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçimlerini tamamlayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tüfenkci, bakanlıktaki kabulde, İTO gibi reel sektörün temsilcisi oda ve borsaların önemine dikkati çekerek, hükümetin ve odanın aynı amaç etrafında birleştiğini ifade etti.

Çözüm önerilerini reel sektörle birlikte geliştirmenin önemine işaret eden Tüfenkci, sektörlerin veya komitelerin sorunlarını çözme noktasında ilgili bakanlıklarla temasa geçerek iyi çalışmalar ortaya koymanın, odaların önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

"Gümrükte sessiz devrim"

Gümrüklerin yazılımının tamamını değiştirdiklerini bildiren Tüfenkci, "Bilge Sistemi' adını verdiğimiz bu yazılımın ihalesini bitirdik. Bu sessiz bir devrim oldu, henüz kimse farkında değil. Bu yazılım bittiğinde siz ofisinizde görüntülü olarak ihraç veya ithal ettiğiniz malın nerede, hangi aşamada olduğunu göreceksiniz" dedi. 

Gümrüklerde artık kağıt kullanılmayacak, her şey elektronik ortamda olacak. Yeni sistemle memurun performansı da ölçülecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bülent tüfenkci, bilge sistemi
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