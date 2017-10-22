Gümrük vergilerinden 47 milyar lira gelir sağlanacak

Gümrük vergi gelirlerinde gelecek 3 yılda yaklaşık 47 milyar liralık tahsilat yapılması bekleniyor.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlenen bilgilere göre, tahsil edilen gümrük vergi gelirlerinin gelecek 3 yılda artış göstermesi öngörülüyor. Bu kapsamda 8 aylık gerçekleşme ve beklentiler doğrultusunda yapılan tahminlere göre bu yıl 11 milyar 966 milyon 20 bin lira gümrük vergisi geliri elde edilecek.

Gümrük vergilerinden tahsil edilen tutar, ithalat beklentileri, döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurularak ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil yapılan beklenti tahminlerine göre 2018'de yüzde 18,7 artışla 14 milyar 209 milyon 19 bin liraya ulaşacak.

2020'de 17 milyarlık gelir

Söz konusu gelirlerin 2019'da 15 milyar 360 milyon lirayı, 2020'de ise 16 milyar 943 milyon lirayı aşması bekleniyor. Böylece 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tahsil edilmesi beklenen gümrük vergisi gelirleri toplamı 46 milyar 512 milyon 656 lira olacak.

Yıllara göre elde edilmesi planlanan gümrük vergi gelirleri şöyle:

Yıllar Vergi gelir tahmini (TL)

2017 11.966.020.000

2018 14.209.019.000

2019 15.360.062.000

2020 16.943.575.000

Kaynak: AA