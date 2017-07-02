Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan haziran ayı veri bülteni

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda ihracat 13 milyar 159 milyon dolar, ithalat ise 19 milyar 180 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Buna göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,07 artarak 13 milyar 159 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 1,53 azalışla 19 milyar 180 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 0,09 azalış gösterdi ve 32 milyar 339 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,57 azalarak 6 milyar 21 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 68,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 66,2 düzeyindeydi.

"En çok ihracat yapılan fasıl, "motorlu kara taşıtları oldu"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, haziranda en çok ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 151 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Haziranda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 151 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 141 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 973 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler" olarak belirlendi.

Şirket verileri ve kredi kullanan esnaf sayısı

Haziranda 4 bin 534 limited şirket, 3 bin 41 ticari işletme, bin 920 şube, bin 80 anonim şirket, 79 kooperatif, bir kollektif şirket kuruldu.

Türkiye genelinde haziran itibarıyla toplam 1 milyon 687 bin 270 esnaf ve sanatkar bulunuyor.