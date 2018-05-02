Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın nisan ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

Nisanda en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 498 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 313 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 822 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Nisanda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 96 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Söz konusu ayda en fazla ihracat 1 milyar 367 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere ve 786 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 890 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 779 milyon dolarla Çin takip etti.

Gümrük idareleri tarafından nisan ayında tahsil edilen vergiler 11 milyar 365 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Nisan itibarıyla aktif limited şirket sayısı 759 bin 854, ticari işletme sayısı 718 bin 280, şube sayısı 196 bin 539, anonim şirket sayısı 123 bin 945, kooperatif sayısı 35 bin 263, kolektif şirket sayısı 10 bin 862, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde nisan ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 846 bin 526, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 847 bin 228 oldu.

Kaynak: AA