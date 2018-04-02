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Buradasınız : » » Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Mart'ta en çok ihracat 2 milyar 671 milyon dolarla kara taşıtlarında gerçekleşti.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerini açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mart ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerini yayınladı.

Mart'ta en çok ihracat, 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 411 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 989 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

En çok ithalat, 3 milyar 329 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 509 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 43 milyon dolarla İngiltere ve 962 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat Rusya'dan

En fazla ithalat ise, 2 milyar 145 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 102 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 1 milyon dolarla Çin takip etti.

Gümrük idareleri tarafından Mart ayında tahsil edilen vergiler 11 milyar 351 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Mart itibarıyla aktif limited şirket sayısı 753 bin 432, ticari işletme sayısı 715 bin 174, şube sayısı 195 bin 276, anonim şirket sayısı 122 bin 492, kooperatif sayısı 35 bin 190, kolektif şirket sayısı 10 bin 860, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde martta aktif firma sayısı 1 milyon 834 bin 207, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 836 bin 551 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: şirket, kooperatif, ithalat, ihracat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, esnaf, ekonomi
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