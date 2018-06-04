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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ‘Çiftlik Bank’ raporunu tamamladı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Çiftlik Bank raporunda, sisteme dahil olanlara 3 milyar lira kar dağıtılması gerektiği ancak bu ödemenin yapılmasının imkansız olduğu belirtildi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank raporunu tamamladı

Kurduğu Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın, arkasında 3 milyar liralık borç bıraktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili başlattığı incelemeyi tamamlayarak rapor hazırladı. 145 sayfalık rapordaki ayrıntılar ortaya çıktı. Rapora göre, sisteme dahil olanlara 3 milyar lira kar dağıtılması gerektiği belirlendi. Ancak bu ödemenin yapılmasının imkansız olduğu tespit edildi.

Sistem 10 şirket üzerinden yürütüldü

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Çiftlik Bank sistemi 4’ü Türkiye’de 6’sı yurt dışında olmak üzere 10 şirket üzerinden yürütüldü. Şirket, kullanıcılara yatırım fırsatı sağladı, para kazandırmayı vadetti. Fakat yatırımcılardan kazanan olmadı.

Bakanlığın raporunda öne çıkan bir başka detay ise mavi yumurta ile ilgili. Şirketin kurduğu tesiste mavi yumurta üretimi yapılmadığı tespit edildi.

Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Ayrın firari. Aydın’ın eşi Sıla Aydın ise 3 ay tutukluluk süresinin ardından geçtiğimiz günlerde tahliye oldu.

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