  • 27 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir de işe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik engelleri de kaldırıyoruz, bunu müjde olarak söyleyelim." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkciden esnafa müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf, bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık." dedi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa müjde verdi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Bir de işe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik engelleri de kaldırıyoruz, bunu müjde olarak söyleyelim." dedi.: Türkiye'de bir esnaf perakende bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık. Bütün süreçleri, bunları çıkartırken baktık ki mevcut bürokrasi bunu hala var zannediyor ve istiyor bu belgeleri. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, PERBİS diye bir sistemden esnafımız tek bir yerden başvuracak ve tek noktadan da 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını almış olacak. Bu sistem bir yazılımla arka pencereden tüm belgeleri toplayarak 2018'in sonu 2019'un Ocak'ında da bunu bütün Türkiye'de kullanmış olacağız."

Bakan Tüfenkci, çeşitli nedenlerle KOSGEB veya esnaf kredisi alamayanlar için de sicil affını içeren yeni bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. 

AA

Etiketler: bülent tüfenkci
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER