Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'den esnafa müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bunu müjde olarak söyleyelim: Türkiye'de bir esnaf, bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık." dedi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, işyeri açmak isteyen esnafa müjde verdi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Bir de işe başlama noktasında her yerde olduğu gibi bürokratik engelleri de kaldırıyoruz, bunu müjde olarak söyleyelim." dedi.: Türkiye'de bir esnaf perakende bir işyeri veya beyaz eşya mağazası açacak, bunun için Türkiye'de istenen belge 317. Bu 317 belgeyi toplama süresi de 37 gün. Rakamsal olarak da ortalama 10-12 bin lira para yatırması gerekir. Bütün bunları kaldırdık. Bütün süreçleri, bunları çıkartırken baktık ki mevcut bürokrasi bunu hala var zannediyor ve istiyor bu belgeleri. Bunun ihalesini gerçekleştirdik, PERBİS diye bir sistemden esnafımız tek bir yerden başvuracak ve tek noktadan da 5 günlük bir sürede işyeri açma ruhsatının tamamını almış olacak. Bu sistem bir yazılımla arka pencereden tüm belgeleri toplayarak 2018'in sonu 2019'un Ocak'ında da bunu bütün Türkiye'de kullanmış olacağız."

Bakan Tüfenkci, çeşitli nedenlerle KOSGEB veya esnaf kredisi alamayanlar için de sicil affını içeren yeni bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

AA