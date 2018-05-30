Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: Aldığımız tedbirlerle dövizdeki oyunu bozuyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğince (TÜMSİAD) düzenlenen "Doğu Anadolu İftarı" programında konuştu.

Gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarına kadar ülkenin bir dizi zor süreçlerden geçtiğini hatırlatan Tüfenkci, bunların en zorlusunun ise 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi olduğunu söyledi.

Tüfenkci, darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sivil bir direnişle bertaraf edildiğini vurgulayarak, "Milli iradenin arkasında durduktan sonra Türkiye yeni bir yola girmesi gerektiği noktasında gerek MHP, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla bir yola girdik. Türkiye daha güçlü yarınlara bakabilmek adına yeni bir dönemece girdi." diye konuştu.

Güçlü hükümet, Meclis ve erdemle Türkiye'yi şaha kaldıracaklarına işaret eden Tüfenkci, ülke üzerinde oynanan oyunların bozulabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde oluşması gerektiğine değindi.

"2017'de istihdam seferberliğiyle 1 milyon 347 bin insanımıza iş bulundu"

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2002'den itibaren ihracatını 5 kat arttırdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğiyle 1 milyon 347 bin insanımıza iş, aş bulmuş 7,4 gibi büyüme oranını yakalamış bir Türkiye, Fırat Kalkanı, Afrin operasyonuyla sınırlarında oluşturulmaya çalıştıran terör koridorunu bozabilmiş bir Türkiye elbetteki birilerini düşmanlıklarını, şimşeklerini üzerine çekmekten geri kalmadı. Finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları, özellikle seçimler yaklaştıkça artarak devam etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki aldığımız tedbirlerle dövizdeki bu oyunu bozuyoruz. Allah nasip ederse 24 Haziran'dan sonra hem enflasyon hem de faizler noktasında çok önemli adımları atmış olacağız. Önemli olan insanımıza iş aş bulmak, üretimi arttırmak. Bu noktada bizim en büyük teminatımız 16 yıldır ülkemize yaptıklarımızdır."

Kaynak: AA