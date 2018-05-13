Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 2018'de büyümeye devam edeceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen İnönü Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Gençlerin yeni bir hayata başlayacağını dile getiren Tüfenkci, "Gençlerimize bu hayatta yeni iş imkanları bulabilmek, işlerini ve aşlarını büyütebilmek için hükümet olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da insanımızın refah düzeyini arttırmaya, gençlere iş bulmaya çalışıyoruz." dedi.

İş ve akademik çalışma yapacakların ideallerine, ülkesine ve milletine olan sadakatlarını asla kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, Anadolu topraklarının çocuklarının ülkeyi yeniden inşa etme adına her türlü donanıma sahip olduğunu söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'nin gençlerin bilgi ve birikimine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"2017'de Türkiye'yi 7,4 oranında büyüttük. İnşallah 2018'de büyümeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye her yıl yüzde 6 büyümek zorunda, her yıl 1 milyon insanımıza da iş ve aş bulmak zorundayız. Onun için biz gençlerimize, yarınlarımıza umutla bakmak istiyoruz. Gençlerimizi seveceği, inanacağı alanlarda desteklemek istiyoruz. Onu için genç girişimci desteklerimizle, burslarımız, yurtlarımızla biz gençlerimizin hep yanında olduk."

Bakan Tüfenkci, konuşmasının ardından bölümlerini birincilikle bitiren öğrencilere diploma ve plaket verdi.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA