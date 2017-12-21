Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den çölyak hastalarını sevindirecek açıklama

Gümrük Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Tüfenkci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan, "Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu" üyeleriyle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Komisyon Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, çölyak hastalığının buğday, arpa ve çavdar gibi unlu mamullerde bulunan gluten proteininden kaynaklandığını, çocuklarda gelişme geriliğine neden olduğunu, ömür boyu devam ettiğini ve uygun gıdalarla beslenilmediğinde kansere neden olduğunu bildirdi.

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Türkiye'de 800 bin çölyak hastası var

Türkiye'de çölyak tanısı konulan hasta sayısının 70 bin civarında, tanı konulmayan hasta sayısının ise bunun 10 katından fazla olduğuna dikkati çeken Tamer, ülkede yaklaşık 800 bin çölyak hastası bulunduğunu kaydetti.

Tamer ve beraberindeki üyeler, Bakan Tüfenkci'ye, çölyak hastalarının kullandığı ürünlerin ithal edilmesi durumunda, prosedürler nedeniyle hastaya ulaşıncaya kadar geçen 2-3 aylık sürenin kısaltılması, bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesi durumunda firmalara teşvik verilmesi ve vergi indirimi uygulanması konusundaki taleplerini iletti.

"Çölyak hastaları için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Tüfenkci de çölyak hastalarının tükettiği gıdalara daha kolay ulaşmaları ve mağduriyet yaşamamaları için Bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gümrük tarifeleriyle ilgili yazılımı 2018 yılı sonunda ve 2019'un başında hayata geçireceklerini ifade eden Tüfenkci, böylece gümrük tarife cetvelinde açılım yapılacağını ve ürünlerin gluten içerip içermediğinin daha kolay anlaşılacağını bildirdi.

"Yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıya ve yerli üreticiye her türlü teşviki vermeye hazırız"

Tüfenkci, ürünlerin gümrüklerde bekletilmesinin sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan kaynaklanmadığını, diğer bakanlıkların uyguladığı prosedür ve analizlerin de etkili olduğunu belirterek her türlü desteğe hazırız mesajı verdi.

"Bir bakanlığın koordinasyonunda 6-7 bakanlık bir araya gelerek, sıkıntılar nelerden kaynaklanıyor tespit edip, neler yapılabilir onlara bakmamız lazım. Hızlı bir şekilde bu komisyonları oluşturup, ne gerekiyorsa yapalım. Tüm partilerin üzerinde ittifak ettiği bu konuda, yasal altyapıyı da hızlı bir şekilde oluşturabiliriz. Glutensiz gıda üretimi için yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıya ve yerli üreticiye her türlü teşviki vermeye hazırız."

Kaynak: AA