Türkiye Gümrük Bölgesi'nde uygulanan gümrük kurallarında bir dizi düzenlemeye gidildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilecek. Daha özet beyanın giriş gümrük idaresine varılmasından en az 1 saat önce verilmesi, bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren 1 saat içinde verilmesi gerekiyordu. Bu değişiklik 15 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerleri, gümrük idarelerince mühürlenebilecek.

Toplu teminat sisteminde, bir kişinin bir gümrük idaresine her türlü gümrük işlemlerine ilişkin vermiş olduğu teminat, o kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri için kullanılacak.

Götürü teminat sisteminde ise gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için bakanlıkça belirlenecek şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsayacak bir teminat verilebilecek. Teminat sistemiyle ilgili hükümler 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Gümrük ve Ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevliler tarafından yapılacak denetleme neticesinde kaçakçılık gibi bir suistimal ve/veya yolsuzluk saptanması halinde, geçici depolama yerinin geçici olarak derhal kapatılması uygulaması, “tedbir olarak geçici depolama yerine eşya girişine izin verilmemesi” şeklinde değiştirildi.

Yatırım izni için aranan sermeye miktarları

Antrepo açma ve işletme izni almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, yatırım yapmadan önce, antreponun bağlı bulunacağı gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvuracak. Akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, özel antrepolar için yatırım izni aranmayacak.

Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari 2 yıldır faaliyette bulunan ve ödenmiş sermayesi gelişmiş yöre kapsamındakiler için 2 milyon 500 bin lira, normal yöre kapsamındaki iller için 1 milyon lira, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller için 500 bin lira olan anonim ve limited şirketlere verilebilecek.

Asgari 2 yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulacak.

Antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu yönetmelikte aranan şartların yerine getirilmesi için hafif kusurda 1 yıl, orta kusurda 2 yıl ve ağır kusurda 3 yıl süre tanınacak.

Öte yandan, söz konusu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan transit rejimine ilişkin gümrük genel tebliğleri de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.