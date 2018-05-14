Gümrük Bakanlığı'ndan Ramazan'da israfı önlemek için uyarı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, başta televizyon kanalları olmak üzere her türlü mecrada gıda reklamları artıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "oruçlu olmanın verdiği açlık hissiyle, birbirinden albenili reklamların gıda alışverişini körüklediği" vurgulandı.

"Özellikle Ramazan ayında, insanların bilinçsiz gıda alışverişi yapma eğiliminde olduğunun" ifade edildiği açıklamada, "israfın önüne geçmek ve bilinçli tüketim alışkanlığını oluşturmak için" şu noktalara dikkat çekildi:

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir pazar araştırması yapılmalı.

Açlık hissinin yoğunlaştığı iftar saatine yakın zaman dilimlerinde değil, öğleden önce, sakin zamanlarda alışverişe çıkılmalı.

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste yapılmalı ve her durumda bu listeye sadık kalınmalı.

İhtiyaç listesinin dışına çıkılmamalı, ucuz olsa bile ihtiyaç duyulmayan ürünler satın alınmamalı.

Muadil ürünler arasında karşılaştırma yaparken, sadece fiyatlar değil miktarlar da karşılaştırılmalı.

Gıda maddelerinin etiket bilgileri, üretim-son tüketim tarihi, raf ömrü ve ambalajlarının sağlıklı olup olmadığı gibi hususlara dikkat edilmeli.

Çabuk bozulabilecek et, süt, peynir gibi gıda maddelerinden tüketebileceği kadar satın almaya özen gösterilmeli.

Alışverişten sonra yaşanabilecek olası mağduriyetlerin ve problemlerin daha kolay çözülebilmesi için, alışverişe ait fişler makul bir süre muhafaza edilmeli.

Kaynak: İHA