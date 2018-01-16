Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci: Katar'la ticareti artırmak için çalışmaları hızlandıracağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Türkiye-Katar İş Forumu'na katıldı.

Bakan Tüfenkci, iki ülke arasında 2015'te 784 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacminin 2016'da 678 milyon dolara gerilese de 2017'nin 11 ayı itibariyle 788 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti. Dış ticaretin daha da artması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline geldiğine de değinen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye 2011-2015 arasında ortalama yüzde 7,1 büyüdü. Üçüncü çeyrekteki büyüme rakamımız yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Ülkemiz, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Tüm yatırımcılar şundan emin olsunlar; Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Kanunlarımız yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında herhangi bir engele tabi olmadan el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisine sahibiz."

"Üçüncü ülke pazarlarına birlikte girelim"

Bakan Tüfenkci, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğuna dikkat çekerek, birçok alanda ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına birlikte girilebileceğini söyledi. Türkiye'nin, dünyanın ikinci büyük müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu ifade eden Tüfenkci, en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 Türk şirketinin bulunduğunu aktardı.

'Irak üzerinden transit geçiş' vurgusu

Tüfenkci, Türkiye'nin Katar'la ilişkileri geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle iş adamlarımıza karşılıklı kolaylıkların sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi hususunda üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahip olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bütün imkanlardan istifadeyle ticaretimizi çeşitlendirmeli, katma değeri yüksek alanlara taşımalı ve artırmalıyız. Katar ile ticaretimizi artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transiti kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanizma oluşturmak istiyoruz."

"Stratejik ortaklıklara gidilecek"

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani de, Katar ve Türkiye'yi özel kardeşlik ilişkilerinin birbirine bağladığını dile getirerek, "Katar'a uygulanan zalim ambargonun üstesinden gelmek için olanca gayret göstermişlerdir. Forum sayesinde stratejik ortaklıklara gidileceğini, ekonomik konumumuzun ileriye gideceğini düşünüyorum" dedi.

TOBB: Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Katar iş dünyasına, iki ülkenin güçlü yanlarını birleştirme çağrısı yaptı. "Sizde sermaye bizde girişimci ruh var" diyen Hisarcıklıoğlu, "Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim. Türkiye-Katar hattını, bölgenin 'huzur-ticaret-zenginlik' hattı yapalım" diye ekledi.

Kaynak: AA