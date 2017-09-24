"Güller diyarı" ülkenin gül suyu ihtiyacını karşılıyor

Gül denildiğinde akla gelen kent olan Isparta'da, gülün kullanım alanının genişlemesiyle birlikte her yıl düzenli olarak gül yağı, gül konkreti, gül absolütü, gül suyu üretimi gerçekleştiriliyor.

Türk kültüründe özellikle bayramlarda, mevlitlerde, özel günlerde misafirlere sunulan gül suyu, alternatif tıp alanında da kullanılıyor.

Kozmetik başta olmak üzere yüz farklı alanda kullanılan gül suyunun büyük bir kısmı yoğun talep dolayısıyla iç piyasaya gönderiliyor.

Ülke ve kent ekonomisine katkı sağlayan gül suyu üzerine Süleyman Demirel Üniversitesindeki (SDÜ) bilim insanları da çalışmalar yapıyor.

SDÜ Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, yaptığı açıklamada, Isparta'nın gül üretimi açısından oldukça büyük bir değere sahip olduğunu söyledi.

Isparta'da her yıl düzenli olarak gül üzerine ürünlerin yapıldığını anlatan Erbaş, "Bu yıl yaklaşık 8 bin ton gül çiçeği üretimi gerçekleştirildi. Damıtma işleminin ardından yaklaşık 1,5 ton gül yağı elde edildi. 10 ton civarında gül konkreti yapıldı. Yaklaşık 2,5 ton civarında da gül absolütü üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl gül suyu üretimi 300-350 ton oldu. Bunun maddi karşılığı 2,5 milyon lira kadar. Bunun çoğunluğunun yurt içi pazarına arz edildiğini biliyoruz. Çok az miktar da olsa yurt dışı piyasasına ihraç ediliyor." diye konuştu.

Erbaş, gül suyu üretiminin bölgede önem arz ettiğini ve birçok alanda gül suyunun kullanıldığını belirterek, ürünün geçmişten günümüze kadar önemini koruduğunu vurguladı.

Gül suyunun yüze yakın kullanım alanının olduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Gül suyu baş ağrısı için ve stres ile mücadele bağlamında kullanılıyor. Yapılan bazı araştırmalarda gül suyunun zihinsel faaliyetleri hızlandırdığına dair bulgular var. Gül suyu geçmişten günümüze kadar tedavide oldukça kullanılan bir ürün. Ve bugün de hala geçerliliği devam ediyor. Sağlık açısından pek çok olumlu etkisi var. Özellikle feniyotik madde, antioksidan ve içerdiği kokulu moleküler sayesinde birçok tedavide kullanılabiliyor. Özellikle bebeklerde ateş düşürücü olarak kullanılıyor. Bunun yanında apne tedavisinde kullanılır. Sivilce, deri hastalıkları tedavisinde kullanımı vardır."

Gül suyunun zekayı geliştirici etkisi olduğuna dair Fırat Üniversitesinde bir araştırma yapıldığını ifade eden Erbaş, bununla ilgili bir deney gerçekleştirildiğini belirtti. Erbaş, "Gül kokusu verilen farelerin, koku verilmeyen farelere göre labirente çıkışı daha kolay buldukları, hedefe daha kolay ulaştıkları araştırma sonuçlarında yayımlandı." dedi.

"Manevi değeri de var"

Gül ve gül suyunun manevi açıdan da çok büyük değeri olduğunu hatırlatan Erbaş, ''Gül, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in teri olarak ifade edilen bir üründür. Gül suyu yine dini törenlerde, mevlitlerde, özel günler ve etkinliklerde misafirlere sunulmaya günümüzde de devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Erbaş, merkezlerinde gülden en yüksek ve en kaliteli verimin alınabilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Gül ve Gülyağı Satış Kooperatifi (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik ise gülün Isparta'nın dışa açılan bir yüzü olduğunu ve Isparta ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Gül ürünleri arasında yer alan gül suyunun bugüne kadar gereken öneminin anlaşılamadığını dile getiren Çelik, birlik olarak yaptıkları çalışmalarla gül suyunun önemli bir ürün haline geldiğini kaydetti.

Gül suyunun basit bir ürün olarak algılanmaması gerektiğine işaret eden Çelik, "Biz birlik olarak gül suyunun dışarıya açılması için gereken çalışmaları başlattık. 3 yıldır yurt dışına ihracata ağırlık verdik. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını ihracata gönderiyoruz. Kalanını yurt içi piyasasına sunuyoruz. Bu her yıl artış gösteriyor ve artış hızında bir gelişme söz konusu. Her geçen yıl gül suyunun kullanımı ve beğenisi arttığı sürece bizimde üretimimiz artıyor." diye konuştu.

Çelik, gül suyunun farklı tedavilerde kullanıldığını belirterek, artık gül suyunun farklı tatlılarda ve yiyeceklerde kullanıldığını sözlerine ekledi.