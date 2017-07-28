  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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GSM operatörlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açtı.

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GSM operatörlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Avea İletişim Hizmetleri AŞ'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Etiketler: Vodafone, turkcell, Rekabet Kurulu, Avea
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