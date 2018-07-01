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Gram altın seçimin ardından yüzde 3,3 geriledi

Gram altın seçim sonuçlarının adından gerileyen dolar kurunun etkisiyle bu hafta yüzde 3,3 değer kaybetti.

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Gram altın seçimin ardından yüzde 3,3 geriledi

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerin üzerine çıkamadı.

Yurt içinde pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda siyasi belirsizliğin ortadan kakmasının pozitif etkisiyle Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası gerileyen dolar kurunun etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183,30 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatının haftalık bazdaki performansına bakıldığında bu hafta yüzde 3,3 değer kaybettiği görüldü.

Kaynak: AA

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