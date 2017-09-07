Gram altın günü 147,70 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 147,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|147,90
|148,10
|147,50
|147,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|975,00
|991,00
|972,00
|988,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134,90
|139,90
|134,50
|138,50
|Lira(Tam) Ziynet
|952,00
|971,00
|950,00
|969,00
|Yarım Ziynet
|476,00
|486,00
|474,00
|484,00
|Çeyrek Ziynet
|238,00
|243,00
|237,00
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242,00