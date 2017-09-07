  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Gram altın günü 147,70 liradan tamamladı

Gram altın günü 147,70 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 azalışla 147,70 liradan tamamladı.

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Gram altın günü 147,70 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 147,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  ÇARŞAMBA   PERŞEMBE  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 147,90 148,10 147,50 147,70
Cumhuriyet Ata Lira 975,00 991,00 972,00 988,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,90 139,90 134,50 138,50
Lira(Tam) Ziynet 952,00 971,00 950,00 969,00
Yarım Ziynet 476,00 486,00 474,00 484,00
Çeyrek Ziynet 238,00 243,00 237,00 242,00
 
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