Gram altın güne yükselişle başladı

Geçen hafta, dolar/TL'deki değer kayıplarına paralel yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesi olan 139,4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 artışla 139,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 140,02 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 938 liradan satılıyor.

Geçen hafta cuma günü ABD'de açıklanan verilerin piyasa beklentisinin altında kalmasının etkisiyle altının ons fiyatı yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1.232,86 doları gördü. Haftayı 1.228,70 dolardan kapatmasının ardından bugüne yüzde 0,10 artışla başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.230,69 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yeni haftanın, piyasa beklentilerinin üzerindeki Çin büyüme rakamları ve iyi gelen verilerle başladığını bildirdi.

Bu hafta Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB ) açıklamalarının iyimserliği destekleyebileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 139 liranın destek, 142 liranın direnç seviyesinde bulunduğunu, altının ons fiyatında da 1.230 doların üzerinde kapanış gerçekleşmediği takdirde 1.205 doların görülebileceğini kaydetti. AA