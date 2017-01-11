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Gram altın fiyatında tarihi zirve

Altının gram fiyatı, dolar kuruna bağlı yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.

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Gram altın fiyatında tarihi zirve
Altının gram fiyatı, dolar kuruna bağlı yükseliş eğilimini bugün de devam ettirerek 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.
 
Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle son 5 gündür yükseliş trendinde hareket ederek rekor tazeliyor. Dün yüzde 2,7 artışla günü 145,0 liradan tamamlayan gram altın bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.
 
Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,6 primle 147,4 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda 1.188,3 dolardan işlem görüyor.
 
 
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