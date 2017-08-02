Gram altın fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 143,8 liradan işlem görüyor.

Dün 143,2-144,4 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 143,9 lira seviyesinden tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki sakin seyre paralel 143,8 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 lira, Cumhuriyet altını 962 liradan satılıyor.

Dün, uluslararası piyasada 1.274 doları test ederek 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.267 dolardan işlem görüyor.