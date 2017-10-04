  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın 146,3 liradan alıcı buluyor - Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 146,3 lira seviyesinde dengelendi. 

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 146 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 146,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 982 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı ise, şu dakiklarda önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.275,71 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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