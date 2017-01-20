Gram altın 148 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, dün dolar kurundaki yükselişe paralel çıktığı 148 liranın üzerindeki seyrini bugün de devam ettiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının etkisiyle küresel piyasalarda artan dolar talebi, yurt içinde dolar kuru üzerinden altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Gram altın, dün özellikle öğleden sonra hızlanan yükselişi ile yüzde 0,9 prim yaptı ve günü 148,3 liradan tamamladı. Bugün de yükseliş eğilimini sürdürerek 148,7 lirayı gören altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla 148,4 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Yellen'ın açıklamaları ile dün gün içinde 1.196 dolara kadar gerilese de bu seviyeden gelen alımlarla analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1.205 doların hemen üzerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatının, dün dolar endeksinin yükselmesiyle baskılandığını söyledi.

Altının ons fiyatının 1.205 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasının devam ettiğini belirten Memiş, genel görünümün negatif olduğunu ve 1.190 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin ettiğini kaydetti.

Memiş, bugün ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin takip edileceğini ifade ederek, "Trump'ın, konuşmasında küresel piyasaları olumsuz yönde etkileyecek bir içerik bulunmasını beklemiyoruz. Fiyatlarda dalgalı seyir mart ayının sonuna kadar devam edebilir. Altının gram fiyatının bugün 146,80-148,80 lira aralığında hareket edebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu. AA