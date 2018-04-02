Girişimciler için kurbağa yetiştiriyorlar

Mersin'in Aydıncık ilçesinde kurulan tesiste üretilen binlerce kurbağa, talep eden yatırımcılara ücretsiz verilecek.

Aydıncık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, işlenen kurbağa bacaklarının dünya mutfaklarından talep görmesi üzerine ilçedeki girişimcilere alternatif bir ürün sunmak için harekete geçti.

Müdürlük, kurbağa bacağı üretiminde tercih edilen sulak alanlardan canlı yakalama yönteminin yerine yavrudan anaçlığa kadar kurbağaların yetiştirildiği tesis kurdu.

İlk olarak 300 kurbağayla başlanan çalışmada, 1500'ün üzerinde anaç kurbağa ve binlerce yavru üretildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, 300'ü kapalı 500 metrekarelik alana kurulu tesiste kurbağa üretiminin hızla devam ettiğini söyledi.

Çalışmayı veteriner hekim Mehmet Agah Canpolat ve ziraat mühendisi Hakan Hamşa ile yürüttüklerini anlatan Ömerkahyaoğlu "Özellikle Avrupa'da kurbağa bacağına yoğun bir ilginin ve kurbağa bacağı tüketiminin olduğunu gördük. Bunun üzerine ilçemizde kurbağa yetiştiriciliği için proje hazırladık. Çalışmamız, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi. Küçük bir ilçeden büyük bir ihracat potansiyelini hedefliyoruz" dedi.

Ömerkahyaoğlu, hayvanların hem kapalı havuzlarda hem de açık alana yapılan sazlıkta yetiştirildiğini söyledi.

"Sazlık alanda tamamen kurbağaların doğal yaşamdan kopmamasına özen gösterdik. Anaç kurbağalarımızı üretim sezonu dışında bu sazlık ortamında besliyoruz. Yumurtlama döneminde tesisin içerisine alıp yumurtaları alıyoruz. Yavrular, besleme işlemleriyle birlikte 8 aylık bir süre sonucunda satışa hale geliyorlar."

Kurbağalar yatırımcılara verilecek

Tesisin, 29 ton üretim kapasiteli olduğunu vurgulayan Ömerkahyaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 ton kurbağa üretimi yapmak. Kurbağalar ülkemizin çeşitli illerinden doğadan toplama yoluyla elde ediliyor. Bu da genelde nisan ve mayıs ayında yapılıyor. Bizim hedefimiz doğada kurbağaların az olduğu kış döneminde yani 12 ay boyunca üretim yapmak. Bu doğrultuda ihracatın da önünü açıyoruz. Elde edilen anaç kurbağalar, kurbağa üretimi yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz verilecek. Böylece ilçede hem istihdam sağlanacak hem de ekonomiye yeni bir ihracat alanı eklenecek."

Hayvanların yetiştirilme süreci bir hayli zor. Bir çift kurbağadan yılda 5 ile 10 bin arasında yumurta elde ediliyor.

Yaz aylarında kurbağaların kilogramı 10 ila 15 liraya alıcı bulurken, kış aylarında ise bu rakam 40 liraya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: AA