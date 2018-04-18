Giresun'un 135 yıllık tarihi tüneli sağlamlığını koruyor

Halil Rıfat Paşa Tüneli, Sultan 2. Abdulhamid Han önderliğinde, işçi ve köylülerin çekiçlerle çalışması sonucu yapıldı.

Dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın ismini aldı. "Gidemediğiniz yer sizin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine zorluklarla açılan tünel, hikayesiyle yolcuların ilgisini çekiyor.

Günümüzde Giresun-Sivas arasındaki ulaşımı sağlayan yolda bulunan 35 metrelik Halil Rıfat Paşa Tüneli, Dereli ilçesi sınırlarında sağlamlığını koruyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yoldaki çalışmaların belli bir aşamaya gelmesinin ardından sarp kayalık bir alana varıldığını söyledi.

"İşçilerin bu sarp alanı geçememesi üzerine, bizzat merhum Valimiz Halil Rıfat Paşa, yerinde inceleme yaparak işçilere 'eğer her birimiz bir yumruk büyüklüğünde taş çıkarırsak burayı aşarız ve unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir' düsturuyla talimatlarını iletiyor ve tünel böylelikle açılıyor."

Böyle bir tünelin açılması çok büyük bir emek

O dönem için bir at arabasının geçeceği büyüklükteki tünel hizmete girdi.

Sarıfakıoğulları, o dönemki şartlarını şöyle anlattı:

"O dönemki şartlarda, mahalli imkanlarla, tellalların çağrılarıyla toplanan işçilerimizin, köylülerimizin gayretleriyle inşa edilmiş ve daha sonra rehabilitasyona tabi tutulmuş bir tünel."

Halil Rıfat Paşa Tüneli, dönemin şartlarında Kelkit Vadisi'ni Karadeniz'e bağlayan ilk yol olması itibarıyla çok önemli olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Sadece tüneller, duble yollar, sahil yolları değil ülkenin dört bir yanında ulaşım altyapısına dair son 16 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Biliyorsunuz artık boğazı tüp tünellerle geçiyoruz. Giresun'da da İl Özel İdaremize bağlı yaklaşık 7 bin kilometre yol ağı var, diyebilirim ki çok büyük oranda bayındır kılmış durumdayız. Bakanlığımızın sağlamış olduğu, hükumetimizin sağlamış olduğu ödenekler önümüzü açmış durumda. 135 yıl önceki düstur günümüzde de devam ediyor. Bu konuda bütün birimler büyük bir gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyorlar."

Kaynak: AA