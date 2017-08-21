Giresun'da fındık sezona 9,50 liradan başladı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Ağustos'ta hasadına başlanılan yeni mahsul fındığın, bugünden itibaren pazarda yerini aldığını söyledi.

Bugün itibarıyla serbest piyasada yeni sezonun resmen başladığını dile getiren Karan, Giresun serbest piyasasında 50 randıman fındığın kilogramının 9,50 liradan sezonu açtığını belirtti.

Pazarda fındık fiyatını çiftçinin izleyeceği politika ve tavrın belirleyeceğini ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Piyasa beklentimizin altında bir rakamdan açıldı. Bu rakamı kabul etmiyoruz. O nedenle üreticilerimizden emeklerinin karşılığını alma adına fındıklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Pazara ürün indirmesinler. Çiftçimiz serbest piyasa yerine TMO'yu tercih edebilir. TMO bugünden itibaren alımlara başladı ve randevu veriyor. Ofis 10,50 liradan alım yapıyor. Randıman farkıyla bu rakam daha da yükselmekte. Piyasa şartlarından daha da iyi."

Karan, çiftçilerden emanete fındık vermemelerini de istedi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu ise fındık fiyatını serbest piyasadaki arz talep dengesinin belirleyeceğine işaret ederek, "Her yıl eylülde pazara yoğun ürün gelmekte. Bu yıl da öyle olacak. Fiyat tahminlerini şimdiden yapmak doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TMO alım sezonunu açtı

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun'da 2017 ürünü fındık alım sezonunu açtı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ofisin Aksu Mahallesi'nde oluşturulan merkezinde alımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugünden itibaren de ürün teslim etmek isteyen çiftçilere randevu verilmeye başlandı.