Gıda üretimi ve satışı, 1 milyon kez denetlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gıda denetimleri, işlem görmüş fermante süt ürünleri ile işlem görmüş süt ürünlerinin üretiminde jelatin kullanılıp kullanılmadığı konusundaki yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri ile çeşnili fermente süt ürünlerinin üretilmesinde ürünün yapısı bozulduğundan stabilizer amaçlı olarak nişasta ve jelatin kullanımına izin verildiği belirtildi.

Türkiye'de jelatin üretiminde, hammadde olarak sığır derisi kullanıldığı belirtilerek, "Bakanlığımızca Jelatin Üreten İşletmeler Kategorisi'nde 3 adet işleme tesisine onay verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Sade yoğurtlarda ise jelatin kullanımının yasak olduğu, yoğurtlarda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden numune alınarak jelatin arama analizi yaptırıldığı ve menşeinin tespit edildiği kaydedildi.

Bugüne kadar domuz jelatini kullanan firma tespit edilmedi

Analizler sonucu uygun olmayan ürünlerle ilgili kanun kapsamında yasal işlem uygulandığı bildirildi. Yanıtta, "Bu kapsamda bugüne kadar domuz jelatini kullanan firma tespit edilmemiştir" ifadesine yer verildi.

İşletmelerin denetim sıklığının ise "İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü"ne göre belirlendiği vurgulanan yanıtta, şunlar kaydedildi:

"Denetim sıklığı, işletmenin ürettiği veya tüketime sunduğu ürün riski ve işletmenin teknik ve hijyenik koşullarından kaynaklanan risk ile orantılı olmalıdır. Bu çerçevede 2017 yılında gıda üretimi ve satışı yapan yerlere toplam 1 milyon 13 bin 855 adet denetim yapılmıştır."

"Belediyelere bu konuda yeniden yetki verilmesi gerekiyor"

CHP Niğde Milletvekili Gürer yanıt hakkında, "Rakam milyon olarak görülse de yetersiz. 80 milyon için üretilen ve tüketilen ürün dikkate alındığında, bu rakam çok sınırlı kalmaktadır" dedi.

Gürer, "Bakanlığın denetimle ilgili görevli sayısı, denetim yapılması gereken gıda üretim ve satış yerlerinin sayısı düşünüldüğünde yetersiz kalıyor. Belediyelere bu konuda yeniden yetki verilmesi gerekiyor. Hatta ayrı bir gıda bakanlığı kurularak bu alandaki tüm işlemler tek elde toplanabilir ve daha etkin üretim ve denetim mekanizması kurulabilir" diye konuştu.

Kaynak: AA