  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 'et' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan 'et' açıklaması

Vatandaşlara uygun ve makul fiyatlarda et satılmasının Bakanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu ve üzerinde birtakım çalışmalar yürüttüğü konulardan biri olduğuna dikkat çekildi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından et açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, uygun ve makul fiyatlarda et satılmasının, üzerinde hassasiyetle durulan konulardan biri olduğu, bu kapsamda Et ve Süt Kurumunun (ESK) bazı marketlerde reyon açarak satış yapmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katıldığı televizyon programında ifade ettiği husus, bu amacı kastetmektedir. Dolayısıyla sayın Bakanın yanlış bilgilendirilmesi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fakıbaba'nın katıldığı televizyon programında ifade ettiği bazı hususların, bağlamından ve maksadından koparılarak eksik ve yanlış anlamalara meydan verecek şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu programda, Fakıbaba'nın sulanabilir arazi varlığının tamamının sulanması halinde ülkenin işsizlik sorununun çözüleceğini anlattığı aktarılarak, "Hatta bu şartların oluşması durumunda 'Suriyeli muhacir kardeşlerimize de istihdam konusunda ihtiyaç duyulabileceğini' ifade etmiştir. Dolayısıyla Bakan Fakıbaba'nın 'Suriyelileri göndermeyeceğiz' şeklinde bağımsız bir ifadesi olmamakla beraber sözlerinin 'ihtiyaca binaen gitmelerine gerek kalmayacağı' bağlamında değerlendirilmesi uygun olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara uygun ve makul fiyatlarda et satılmasının Bakanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu ve üzerinde birtakım çalışmalar yürüttüğü konulardan biri olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"ESK'nin belirli zincir marketlerde reyon açarak satış yapması konusu da bu çalışmaların genişletilerek yaygın ve sürdürülebilir kılınması amacına yöneliktir. Sayın Bakanımızın katıldığı televizyon programında ifade ettiği husus, bu amacı kastetmektedir. Dolayısıyla sayın Bakanın yanlış bilgilendirilmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu konudaki çalışmalar devam ettiği için konuya ilişkin detaylar, yapılacak çalışmalar sonucunda netleşecek ve ortaya çıkan son durum kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et, Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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