Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, nişasta bazlı şeker iddialarını yalanladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Resmi Gazete'de 11 Nisan'da yayımlanan "Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile ilgili açıklama yaptı.

Kararın, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlediğine işaret edilen açıklamada, "Tarife kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu karardaki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonu'nun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki karşılığı 'Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)' olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesinin, Bakanlık mevzuatının imkan verdiği ölçüde gerçekleşebildiğine işaret edilelerek, şöyle denildi:

"Dolayısıyla listede yer alan 'sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatları'nın, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir."

Karar kapsamında nişasta bazlı şekere ithalat kapılarının açıldığına dair kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük iddiaların yer aldığı belirtildi. Söz konusu kotanın yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesi sonrası ortaya çıkan kota fazlasının, kamu fabrikalarını elinde bulunduran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye aktarıldığı bildirildi. Açıklamade şu ifadelere yer verildi:

"Böylelikle NBŞ tüketimi sınırlandırılırken, diğer taraftan pancar şekeri üretiminin yaklaşık 140 bin ton artırıldığı aktarıldı. Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir. Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. Bu karar ile de 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için yüzde 135 gümrük vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek'e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur."

Kaynak: AA