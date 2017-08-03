'Gıda Sektörü WorldFood İstanbul için hazır'

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, bu yıl 25'incisi 7-10 Eylül'de düzenlenecek WorldFood Istanbul fuarına sektörün hazır olduğunu bildirdi.

TGDF'nin destek verdiği WorldFood Istanbul, 25. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na ilişkin yazılı açıklama yapan Kopuz, fuarın her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün gelişimine katkı sağlayarak, sektör liderlerini bir araya getireceğini ifade etti.

Kopuz, WorldFood Istanbul'un, Ekonomi Bakanlığı'nın sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların desteklenmesine ilişkin kararının kapsadığı 16 fuardan biri olma özelliği taşıdığını belirtti.

Organizasyonu gerçekleştiren ITE Fuarcılığın uluslararası deneyim ve birikiminin sektör açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Çağımız uzmanlık çağı. Biz gıda sektörü olarak geçmişte sektörümüze bir şey kazandırmayan içi boş organizasyonlardan fazlasıyla nasibimizi aldık. Enerjimizi ve gücümüzü uluslararası deneyim ve birikimiyle Türkiye'de çok başarılı çalışmalara imza atmış olan WorldFood Istanbul kapsamında daha da yüksek noktalara çıkaracağımızdan eminiz. Geçtiğimiz yıllarda ITE Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarlarda, özellikle ziyaretçi profilinde kaydedilen başarı bizim için temel belirleyici olmuştur."

"Türkiye'nin dünyaya açılan gıda vitrini"

Kopuz, WorldFood Istanbul'un Türkiye'nin gıdada dünyaya açılan vitrini olma özelliği taşıdığını dile getirdi. Fuarın bu yıl birbirinden ilgi çekici etkinlikleriyle de dikkatleri üzerine çektiğine işaret eden Kopuz, fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek inovasyon ve yemek yarışmalarının görsel bir şölenle birlikte toplantılara "lezzetli bir mola" verdireceğini aktardı.

Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Gıda satın almasında kalite standartları, perakendede global vizyon, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme ve ceviz ve bakliyatın insan sağlığına faydaları konularını içeren konferanslar da katılımcılara gıda sektörü hakkında detaylı bilgi akışı sağlayacak.

Bunlara ek olarak; uluslararası satın alma heyetinin ağırlanacağı ve B2B iş görüşmelerinin organize edileceği Retail Center (Perakende ve Zincir Market iş görüşmeleri) alanı ve Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna, Körfez Ülkeleri, Tunus, Fas, İran, Orta Doğu ve Avrupa'dan gelecek satın alma heyetleri de farklı iş birliklerini mümkün kılacak."