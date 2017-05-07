Gıda enflasyonunu düşürecek tedbirler yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla işlenmemiş gıda ürünlerine yönelik iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarını belirterek, "Ekmekte de fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler kararlaştırdık. Taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız." dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, enflasyonu düşük ve tek hanelerde tutmanın hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'de gıda fiyatlarındaki oynaklığın, enflasyon görünümünü ve öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Hem bu olumsuz etkiyi gidermek hem de gıda piyasasında arz ve fiyat oluşumuna dair aksaklıkları kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şimşek, bu kapsamda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesini kurduklarını ve komitenin sekretarya görevini Merkez Bankasına verdiklerini ifade etti.

Nisan ayındaki enflasyon gerçekleşmelerinin ardından Gıda Komitesinin cuma günü toplandığını anlatan Şimşek, burada ağırlıklı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunu sınırlandıracak kısa vadeli tedbirlerin karara bağlandığını, orta ve uzun vadeli yapısal konulara ilişkin çalışmalarda gelinen aşamaların değerlendirildiğini belirtti.

İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmelerin enflasyon görünümüne olumsuz yansımalarının sürdüğüne işaret eden Şimşek, bu etkiyi kısa vadede sınırlandıracak bir dizi önlem ele alındığını ve görev dağılımı yapıldığını kaydetti.

"Yeni bir dış ticaret stratejisi belirlenecek"

İşlenmemiş gıda ürünlerinde iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Şimşek, bu hususta yürütülen çalışmanın en kısa sürede komiteye sunulacağını ifade etti.

Şimşek, bu adımın gıdada fiyat oynaklıklarının ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi açısından en kritik adımlardan birisi olacağını belirtti.

Ekmekte fiyat belirlemeye yeni düzen

Ekmekte fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler de kararlaştırdıklarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Arz zincirindeki belirli noktalarda rekabet koşullarının detaylı incelenmesi ve saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimlerin artırılması hususlarında kısa sürede önemli adımlar atacağız. Arz artışı için vergi teşvikleri üzerinde de çalışıyoruz. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiği taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız. Bunların bir kısmı hakkında karar aldık, uygulama süreci hemen başlatılacak. Diğer konuları ise bu ay gerçekleştirilecek ikinci bir toplantıda karara bağlayacağız ve uygulamaya koyacağız."

Gıda, soğuk zincirden çıkmadan tüketiciye ulaşacak

Şimşek, bir yandan kısa vadeli tedbirler alınırken, uzun vadede tarımsal üretim kapasitesini artıracak ve sektördeki yapısal sorunları giderecek önlemlere de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithalata konu tarım ürünlerinde yurt içi üretim kapasitesinin artırılmasını ve orta vadede ithalata bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları attığına işaret eden Şimşek, arz zinciri, lisanslı depoculuk ve üretici birlikleriyle ilgili çeşitli düzenlemelerin planlandığını kaydetti.

Bu kapsamda ürünlerin arz zincirinde üreticiden tüketiciye giderken geçtiği aşamalara uluslararası normlarla uyumlu standartlar getirileceğine vurgu yapan Şimşek, bundan sonraki süreçte paketleme, saklama ve nakliye gibi lojistik işlemlerde uyulması zorunlu kuralların olacağını belirtti.

Şimşek, "Bu konuda yasal düzenleme son aşamada, en kısa sürede uygulama başlayacak. İşlenmemiş gıda ürünleri hasat sonrasında gireceği soğuk zincirden hiç çıkmadan tüketiciye kadar ulaşacak." dedi.

"Diğer yapısal sorunlara da neşter atılacak"

Ticari maliyetleri hafifletmek ve uygulamaları hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir teşvik paketi de hazırladıklarını dile getiren Şimşek, Gıda Komitesinin tarımsal üretimin finansmanı konusuna özel ilgi gösterdiğini söyledi.

Şimşek, lisanslı depoların yaygınlaştırılması ve kullanımının teşvik edilmesinin gündemde olduğuna dikkati çekerek, bu sayede ürün sertifikasyonu sisteminin gelişeceğini ve üreticilerin teminat sorunlarını aşabileceğini kaydetti.

Lisanslı depoculuğun öncelikli yatırım konuları arasına alınması ve bu alandaki yatırımların teşvik uygulamalarından, bölgesine bakılmaksızın 5. bölgede gerçekleştirilmiş gibi yararlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Şimşek, "Üretici birlikleri ve hallere ilişkin de detaylı çalışmalar yürütülüyor. Sektördeki diğer yapısal sorunlara da en kısa sürede neşter atılması öngörülüyor." diye konuştu.