Gıda enflasyonu son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

Gıda ve alkolsüz içeceklerde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yıl yüzde 5,65 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu grupta aralıkta aylık fiyat artışı yüzde 3,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,64 artış gösterirken, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış yüzde 3,29 olarak hesaplandı.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 8,53 olurken, gıda ve alkolsüz içecek harcama grubundaki fiyat artışı son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 5,65 olarak gerçekleşti. Geçen yıl sadece gıdadaki TÜFE artışı yüzde 5,44 olarak belirlenirken, alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 8,35 olarak kayıtlara geçti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışları 2012'de yüzde 3,9 iken, 2013'te yüzde 9,67'ye, 2014'te yüzde 12,73'e çıktı. 2015'te ise söz konusu gruptaki TÜFE yüzde 10,87 oldu.

Bu grubun enflasyon sepetindeki ağırlığı 2015 yılında yüzde 24,25 iken, geçen yıl yüzde 23,68 olarak hesaplandı. Söz konusu grubun 2016'da toplam fiyat değişimine yıllık etkisi ise yüzde 1,34 oldu.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, 2016 yılında en yüksek fiyat artışı ocakta yüzde 4,28 olarak görülürken, fiyatlar şubat ayından itibaren düşüşe geçti. Haziranda yüzde 1,16, temmuzda ise yüzde 3,15 fiyat artışı görülen söz konusu grupta, genel hasat dönemlerine denk gelen ağustosta yüzde 1,92, eylülde yüzde 0,70 düşüş kaydedildi. Söz konusu harcama grubundaki TÜFE ekimde yüzde 1,76 artarken, kasımda yüzde 0,58 geriledi. Aralık ayında ise kötü hava koşulları nedeniyle fiyatlar yükseliş trendine girdi ve yüzde 3,29 olarak gerçekleşti.