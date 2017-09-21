  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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GİB'den yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödemelerinin 2 Ekim akşamına kadar yapılacağı bildirildi.

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GİBden yeniden yapılandırmada 2. taksit hatırlatması

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), internet sitesinde yer alan duyuruda, 7020 sayılı kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksidin süresinde ödenmesinin şart olduğu hatırlatıldı.

Duyuruda, "Bu nedenle, yapılandırdığınız borçların 2. taksit ödemelerini 2 Ekim akşamına kadar yapmayı unutmayın. Ödemelerinizi, www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen duyuruda, muhtemel yoğunluk sorunlarıyla karşılaşmamak için ödeme işlemlerinin son günlere bırakılmaması uyarısında bulunuldu.

Etiketler: gib, vergi borcu, yeniden yapılandırma, yapılandırma taksiti
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