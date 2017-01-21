Genç tenisçi Ergi Kırgın tarihe geçti

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 11 numaralı seribaşı Ergi Kırkın, Olukayode Ayeni'yi 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Dünya gençler sıralamasının 26. basamağında bulunan Ergi Kırkın, bir grand slam turnuvasının gençler mücadelesinde tek erkeklerde ana tablo maçı kazanan ilk Türk oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki gençler kategorisi ilk tur mücadelesinde, Türk tenisçi Ergi Kırkın ile ABD'li Olukayode Ayeni karşılaştı.

Ergi, 76 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Ergi Kırkın, 2. turda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson ile karşılaşacak.

Aynı kategoride mücadele eden bir diğer Türk tenisçi Kaya Göre ise Tayvanlı rakibi Yu Hsiou Hsu'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.